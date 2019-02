Буфон: Би било перфектен край на кариерата ми, ако спечеля ШЛ

Paris St-Germain goalkeeper Gianluigi Buffon tells @JBurtTelegraph winning the European Cup 'would be the perfect end' to an illustrious career - https://t.co/KgJTy285Un — Telegraph Football (@TeleFootball) February 12, 2019

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Буфон продължава да се надява, че ще успее да спечели Шампионската лига преди да сложи край на своята кариера, след като този трофей все още липсва в богатата му колекция.“За мен ШЛ винаги ще бъде най-високото ниво, най-добрият турнир, в който да играеш. Благодаря за цялата емоция, която ШЛ ми е дала. Но се надявам да имам още една възможност да я спечеля, защото би било перфектният край на кариерата ми”, заяви 41-годишният Буфон в интервю за английския “Телеграф”, като се върна назад към изгонването си на миналогодишния полуфинал на турнира между тогавашния му отбор Ювентус Реал Мадрид заради остра реакция срещу съдията. “Това беше един от най-емоционалните мачове, в които съм играл. Мислех, че това е последният ми двубой в ШЛ. Съжалявам за това, което казах на съдията. Реакцията ми не беше срещу човека, а срещу ситуацията. Не можех да разбера решението му (за дузпата в последната минута - б.р.) в този момент. Това трябваше да е най-добрият мач в кариерата ми, най-добрата победа, и затова бях много ядосан”, обоснова се той.Както е известно, легендарният страж имаше намерение да прекрати кариерата си след края на миналия сезон, но тогава се появи предложението на ПСЖ. “Имах нужда от три-четири месеца, за да се подготвя за оттеглянето ми. В този момент си мислех, че животът ще е различен и трябваше да се примиря с това. Харесва ми да играя на най-високо ниво или изобщо да не играя. Никога не съм си и помислял, че ПСЖ ще ме помоли да продължа. Но, също така, физически и психически се чувствах добре миналата година. За мен беше жалко да спря. Когато от ПСЖ ми се обадиха, това беше голяма изненада за мен, но тогава бях сигурен, че искам отново да играя. Тук съм, животът ме насочи и реши, че трябва да продължа, така че го направих. Беше ми дадена последна възможност, защото такива неща ги чувстваш вътре в себе си”, обясни Буфон решението си да премине във френския шампион.Той коментира и предстоящия сблъсък с Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. “Когато бяхме изтеглени, може би всички мислеха, че ПСЖ ще победи. След промените в Юнайтед - с напускането на Жозе Моуриньо и пристигането на Оле Гунар Солскяер , разликата между клубовете не е толкова голяма. Сега шансовете за победа са 50:50. Пол Погба е перфектният пример за това как можеш да промениш сезона си само с няколко определени неща. Това показва как една смяна на треньора може да направи разликата”, убеден е вратарят.Накрая Джиджи разкри, че това може да не е последният му сезон като футболист. “Имам опция за още една година в ПСЖ. Надявам се да преподпиша. Мисля, че когато в договора има опция за още една година, много е важно и двете страни да са удовлетворени. Аз съм доволен и дано да остана, защото знам, че отборът и аз можем да израснем още повече следващата година”, допълни той.