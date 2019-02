Вожняцки се отказа и от турнира в Доха

Бившата номер 1 в света Каролин Вожняцки отказа участие на турнира по тенис в Доха, Катар заради вирусно заболяване, съобщиха организаторите. Датчанката бе поставена под номер 6 в основната схема, а в първия кръг трябваше да играе с чехкинята Каролина Мухова.

Yesterday was national sports day in Qatar and I had the honor to meet the kids at the Qatar academy and talk to them about tennis and sports! Had an absolute blast! pic.twitter.com/uikiCz7zPd