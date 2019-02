Първият срещу последния от НВЛ в 1/4-финален сблъсък за Купата

Отборът на Марица (Пловдив) приема Перун (Варна) в първа среща от четвъртфиналите в турнира Купа България. Двубоят ще се проведе утре, 13 февруари, от 18:00 б.в. в зала Колодрума.

Маричанки са актуалният носител на трофея, след като през миналия сезон спечелиха за четвърти път турнира, надигравайки Левски (София) с 3:1 (23:25, 25:16, 26:24, 25:20) във финала на 23 декември 2017 година в зала "Иван Вазов" в Стара Загора.

#Maritza loses its first set of the #NVLBulgaria season, but continues undefeated after 3-1 over second-placed #Beroe!

Story/stats: https://t.co/s9avRxsANx #Марица #Берое #НВЛ #волейбол #volleyball pic.twitter.com/dYkGgY1Ujm