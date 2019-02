Марк Алън обясни за трудния си период в снукъра

Шампионът от “Мастърс” 2018 и един от най-постоянно силните снукър играчи през настоящия сезон Марк Алън обясни за трудния период в кариерата си, в който изненадващо се намира от началото на 2019 година. По скандален начин той предаде двубоя си срещу Алистър Картър миналата седмица в Световната Гран при при резултат 1:3 и оставащи 11 червени на масата в петия фрейм.

“Изобщо не се наслаждавам на снукъра в момента. Не знам откога почна и каква е причината, просто е факт. Нито на тренировка, нито по време на мач, просто изпитвам огромни проблеми с играта си. Не знам дали е от прекалено натоварване. Говоря много с Тери (Грифитс), но дори от победата над Марк (Джойс, 4:2 в първи кръг на Welsh Open, бел.ред.) не мога да извлека позитиви.

'I'm in a real dark place at the minute'



This is brutally honest stuff from Mark Allen after a 4-2 win over Mark Joyce at the Welsh Open



Worth a listen#eurosportsnooker pic.twitter.com/zGebVzAjtU