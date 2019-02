Снукър Кой ще намери място в ключовия топ 16 преди Шампионата на играчите? 12 февруари 2019 | 12:44 0 0 0 0 0 Едногодишната снукър ранглиста става още по-важна през настоящия сезон, защото още един ранкинг турнир е включен в календара - Шампионатът на тура ще се проведе между 19 и 24 март в Ландъдно и в него ще участват играчите от топ 8 във въпросната класация. Джъд Тръмп спечели първото от трите събития, обвързани с класирането в едногодишната ранглиста - Световната Гран при, в която фигурираха майсторите на щеката от топ 32, а между 4 и 10 март предстои Шампионатът на играчите (топ 16). Кой има шанс все още да намери място сред първите шестнадесетима в класацията? Остават само два турнира възможност за играчите да намерят място в топ 16 - единият вече започна в Кардиф (Welsh Open), a следващата седмица е време за Shoot Out. World Snooker отбелязва, че Откритото първенство на Индия няма да се взима предвид за класирането за Шампионата на играчите, а за Шампионата на тура. "I probably don't deserve to be in it"



John Higgins is in danger of dropping out of the top 16 on the one-year ranking list, where he needs to be to qualify for the Players Championship.



A 4-0 first round win over Graeme Dott has done him no harm #WelshOpen pic.twitter.com/lNNKO1JI7q — World Snooker (@WorldSnooker) February 11, 2019 В момента на ключовата 16-а позиция в едногодишната ранглиста се намира Джон Хигинс със 101 000 паунда актив, към които вече надгради с 2 500 с първата си победа в Кардиф. 17-и е Мартин О’Донъл с 81 500 паунда, така че все пак великият шотландец има добра преднина. Той обаче няма да участва в Shoot Out и ще трябва да си подсигури 16-ото място в Welsh Open. Тъй като победителят в Уелс ще получи 70 000 паунда, математически шанс за място в топ 16 има дори 51-ият в ранглистата в момента Тепчая Ун-Ну, чийто актив сега е 31 225.

