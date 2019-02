Барселона и ПСЖ могат да влязат в сблъсък за още един защитник от Франция

Отборите на Барселона и Пари Сен Жермен проявяват сериозен интерес към бранителя на Олимпик Лион Ферлан Менди, съобщават медиите във Франция. Според изданието Paris United от Олимпик Лион са склонни да се разделят с една от звездите си, но срещу сума, която е не по-малка от 40 милиона евро.

23-годишният Менди има договор с "хлапетата" до 30 юни 2023 година, което ще накара евентуалните му купувачи да извадят сериозна сума, за да го привлекат още през лятото. От началото на сезона Менди има изиграни цели 32 мача за Олимпик, в които е регистрирал три гола и една асистенция.

Abidal's LB Target: Ferland Mendy



Speed

Strength

Dribbling past defenders

Pick out teammates with low driven crosses into the box

Short passes

Long passes

exploit the space



Best left back on the market. pic.twitter.com/mW4TVfRCIo