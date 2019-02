Тенис Световната номер 1 изненадващо се раздели с треньора си 12 февруари 2019 | 11:18 0 0 0 0 1 Само 16 дни след втория пореден триумф от “Големия шлем” в Australian Open световната номер 1 в тежния тенис Наоми Осака се раздели с треньора си Саша Бажин. 21-годишната японка с американско гражданство работи с германския специалист малко повече от година. Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future. — NaomiOsaka (@Naomi_Osaka_) February 11, 2019 “Повече няма да работя със Саша. Благодаря му за работата и му пожелавам всичко най-добро в бъдеще”, лаконично обяви новината самата Осака в социалната мрежа “Туитър”. Thank you Naomi I wish you nothing but the best as well. What a ride that was. Thank you for letting me be part of this. — sascha Bajin (@BigSascha) February 11, 2019 За невероятните си постижения с Осака Бажин заслужи наградата за най-добър треньор през 2018 година. “Какво приключение беше само. Благодаря ти, че ми позволи да съм част от него”, написа той в отговор на туита на тенисистката. Няма ясна причина за раздялата между Осака и Бажин, като специализираните тенис медии в световен мащаб приеха новината с неподправена изненада.

