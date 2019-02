Питсбърг успя да препъне вдъхновения тим на Филаделфия

Мат Мъри направи 50 спасявания, а Сидни Кросби вкара гол и записа асистенция, за да може Питсбърг да победи с 4:1 Филаделфия. Джейк Генцел, Ник Бюгстад и Крис Летанг също отбелязаха за "Пингвините", които прекъснаха негативна серия от четири мача без победа. Якуб Ворацек вкара за Филаделфия, които загубиха за едва втори път в последните си 11 мача.

Crosby: “We’ve got to build off this. We all know how important these points are, and we need to keep it going at home.”



