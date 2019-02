Италиански журналисти пишат за съвсем друга заплата на Рамзи

Top10 Serie A best paid players. Juventus owning 9 out of 11, all top4



1. Cristiano Ronaldo 31m€

2. Dybala 7

3. Ramsey 6.9

4. Pjanic 6.5

5. Donnarumma 6

6. Douglas Costa 6

7. Khedira 6

8. Koulibaly 6

9. Bonucci 5.5

10. Emre Can 5

10. Alex Sandro 5