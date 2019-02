Ники Михайлов поздрави баща си и публикува уникална снимка с него

View this post on Instagram

Още от съвсем малък се чувствах благословен, роден с късмет, притежаващ нещо, което никой друг няма - с годините това усещане на сигурност се засилваше, а аз ставах все по-уверен, че причината за него, е че именно ти си моят баща! Винаги си бил най-голямата ми гордост, най-силната ми опора, най-големият ми учител! Отговорност е да бъдеш син на толкова силна личност като теб, но се надявам, че поводите за гордост, които съм ти давал са повече от разочарованията! Пожелавам ти да си здрав, щастлив и обичан повече от всякога! За всички тези години научих много уроци от теб, но най-ценният е, че няма кратък път до успеха, има един сигурен - той е труден, но изпълнен с подкрепата и вярата на най-близкия ти човек - това за мен си ТИ! Обичам те!

