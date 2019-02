Арсенал опитали да продадат Йозил на два клуба през януари

Арсенал се е опитал да продаде халфа Месут Йозил през зимния трансферен прозорец. Според Calciomercato, "артилеристите" не са могли да намерят купувач. Арсенал е предложил 30-годишния германец на два италиански клуба: Ювентус и Интер.

Arsenal ‘tried to offload Ozil in January at cut-price rate’https://t.co/Qu0PHyH08k pic.twitter.com/XTeOvT7A9Q