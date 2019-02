Влиянието на ВАР ще бъде ограничен в Шампионската лига

"Видеосистемата ВАР ще бъде използвана само за ясни и очевидни грешки, когато бъде въведена в Шампионската лига през тази седмица", каза шефът на съдиите в УЕФА Роберто Розети. Много от оплакванията във връзка с ВАР има в германската Бундеслига и в други първенства.

Розети се надява, че това няма да се случи в Шампионската лига с нова технология, която цели да помага на видеоасистентите. "ВАР ще се намеси само, когато има доказателства за ясна и очевидна грешка в четири типа ситуации, които променят мача - голове и нарушения водещи до гол, съмнения за наказателни удари и нарушения за дузпи, директни червени карти и грешно отсъждане", заяви Розети.

Var in Champions League to kick off.

Uefa briefing for media here in Rome at the Congress, led by Uefa Chief Refereeing Officer Roberto Rosetti pic.twitter.com/nIaj0tTcUh