Олимпийски шампион в гребането загина при ски инцидент

Олимпийският медалист в гребането Максимилиан Рейнелт е загинал при ски инцидент в Санкт Мориц, Швейцария, съобщи "Билд".

Terrible news of the passing of Maximilian Reinelt All of our thoughts and wishes are with his family and friends!



Re-live some of his greatest races - https://t.co/V4awdd1S2f pic.twitter.com/vdcotFXRIc