Ювентус фаворит за Де Лихт

Защитникът на Аякс Матейс де Лихт може да премине в шампиона на Италия Ювентус, съобщава "Калчомеркато". Грандът от Торино е считан за фаворит, тъй като в клуба имат добри отношения с агента на играча Мино Райола.

Другите кандидати за бранителя са Барселона, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Челси и Ливърпул. 19-годишният холандец този сезон има три гола в 34 мача за Аякс.

#Juventus are reportedly leading the pack for Ajax youngster Matthijs de Ligt, despite #Barcelona, #ManCity and #Liverpool chasing the 19-year-old defender

Source: Calciomercato pic.twitter.com/fSTfH318I3