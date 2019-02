Олдъм представи Пол Скоулс като мениджър на тима

Четвъртодивизионният английски клуб Олдъм Атлетик представи Пол Скоулс като нов мениджър на тима. 44-годишният бивш английски национал сменя на поста Франки Бън. За Скоулс това ще първи опит на мениджърския пост.

До момента той се изявяваше като телевизионен анализатор. Той е и миноритарен собственик в отбора на Салфорд Сити, но според Футболната асоциация на Англия това не е проблем при назначаването му на работа в Олдъм.

