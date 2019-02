Фелайни: Можех да премина в ПСЖ през лятото

Маруан Фелайни, който през миналия месец напусна Манчестър Юнайтед, за да премине в китайския Шандун Лунън, заяви в интервю за "Телефут", че през лятото на 2018 година е има възможност да премине в Пари Сен Жермен, но е отклонил предложението в последния момент.

Белгиецът бе свободен агент в края на миналия сезон, но предпочете да подпише нов договор с "червените дяволи". След освобождаването на Жозе Моуриньо през декември обаче, титулярното място на бившия играч на Евертън бе изгубено, което доведе и до трансфера в Китай.

Marouane Fellaini opens up on Man Utd exit - and reveals that he could have been facing them this week https://t.co/ROKZyKEvlc pic.twitter.com/0xsSeLhVzY