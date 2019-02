Солскяер: Имаме нападатели, които могат да създадат големи проблеми на ПСЖ

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер е на мнение, че повечето отбори не обичат да гостуват на "Олд Трафорд", когато отборът е в подем. "Червените дяволи" имат 10 победи и едно равенство в 11 мача под ръководството на норвежеца, а във вторник им предстои домакинство на Пари Сен Жермен в първи осминафинален мач от Шампионската лига, като французите имат и сериозни кадрови проблеми в състава си.

"Трябва да преоткрием стила на игра на Манчестър Юнайтед, защото много малко отбори обичат да гостуват на "Олд Трафорд", когато сме в подем", заяви норвежецът пред сайта на УЕФА.

Ole Gunnar Solskjær believes his side can "rediscover the Manchester United way" against Paris on Tuesday.