Барселона договори голмайстор №1 на Бундеслигата, твърдят в Германия

The current holder is edging closer ‍ pic.twitter.com/vSGumL82OX — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 9, 2019

21-годишният сърбин в момента играе на “Комерцбанк Арена” като преотстъпен от Бенфика, но от Айнтрахт са решили да активират клаузата му за откупуване, която е в размер на 12 милион евро. Йович вече е дал съгласието си да премине на “Камп Ноу”, а наскоро се говореше за интерес към него от страна на Реал Мадрид.

Local Frankfurt newspaper @faznet report that Luka Jovic’ agent has “largely agreed” terms with Barça and that the next move will be to reach an agreement with Frankfurt over the transfer fee. Real Madrid, Bayern and Chelsea are also interested. https://t.co/7kxETZx8aw — Navid Molaaghaei (@navidjaaan) February 11, 2019

Йович е част от състава на Франкфурт от 2017 година насам, а през настоящия сезон се превърна в един от най-коментираните млади играчи на континента, след като вкара пет гола в един мач от Бундеслигата, а като цяло има на сметката си 19 гола и 4 асистенции в общо 27 мача във всички турнири. Най-добрият голмайстор през сезона в Бундеслигата до момента ще премине в Барселона през лятото, съобщава “Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”. Лука Йович от Айнтрахт (Франкфурт) е лидер в подреждането при стрелците в Германия с 14 гола, а след края на сезона каталунците ще платят 35 милиона евро на “орлите”, за да си осигурят услугите му.21-годишният сърбин в момента играе на “Комерцбанк Арена” като преотстъпен от Бенфика, но от Айнтрахт са решили да активират клаузата му за откупуване, която е в размер на 12 милион евро. Йович вече е дал съгласието си да премине на “Камп Ноу”, а наскоро се говореше за интерес към него от страна на Реал Мадрид.Йович е част от състава на Франкфурт от 2017 година насам, а през настоящия сезон се превърна в един от най-коментираните млади играчи на континента, след като вкара пет гола в един мач от Бундеслигата, а като цяло има на сметката си 19 гола и 4 асистенции в общо 27 мача във всички турнири.

