Бейзбол Панама с шампион в Карибските серии за първи път от 1950 г. (видео) 11 февруари 2019 | 09:19 - Обновена



Във финала тази нощ "биковете" победиха кубинския шампион Ленядорес де Лас Тунас с 3:1. Ален Кордона, Елмер Рейес и Родриго Вихил записаха по една RBI за панамците, а Карлос Бенитес вкара почетната точка за "дърварите".



2019 Caribbean Series: Finals#LasTunas 1:3 @torosdeherrera



Panama wins its second Caribbean Title; first since 1950. — Global Baseball News (@w0rldbaseball) February 11, 2019

По ирония на съдбата Торос де Ерера въобще не трябваше да участва в надпреварата, но прие поканата, след като Панама по спешност замени Венецуела като организатор. Турнирът бе планиран да се проведе на ст. "Антонио Ерера Гутиерес" в Баркисмето, но заради нестабилната политическа обстановка покрай венецуелския президент Николас Мадуро и алтернативно избрания за такъв Хуан Гуайдо страната бе лишена от домакинство.



Единственият друг панамски отбор, печелил трофея от Карибските серии, е Карта Виеха Янкис във второто издание на турнира през 1950 г. За последен път пък Панама бе участвала със свой представител през 1960 г., точно преди 10-годишното прекъсване в провеждането на надпреварата.



Panama won its second Caribbean Series title and first since 1950. Panama made its first Caribbean Series appearance since 1960. pic.twitter.com/FATQiYAycN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2019

"Няма тайни. Аз имам 29 воини с много талант и всеки ден те ми дават най-доброто от себе си – коментира треньорът на Торос де Ерера Мануел Родригес. – Когато играеш бейзбол по този начин, ти непременно ще печелиш титли. А тази победа ще помогне на бейзбола в Панама."



За най-полезен играч (MVP) в турнира беше избран шортстопът на "биковете" Хави Гера, който батира средно .467 (7 от 15) с 3 двойни хита, един хоумрън и 3 RBI в общо пет мача. 23-годишният талант има договор със Сан Диего Падрес в МЛБ и през миналия сезон дори направи своя дебют във Висшата лига на САЩ и Канада.



