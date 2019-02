Александър Георгиев направи феноменален мач навръх рождения си ден (видео)

Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Александър Георгиев изигра най-силния си мач в НХЛ. Неговият отбор победи с 4:1 Торонто Мейпъл Лийфс, а стражът с български корени отрази 55 от отправените към вратата му 56 удара.

It was quite the 23rd birthday for Alexandar Georgiev backstopping the Rangers to a 4-1 victory over the Leafs. pic.twitter.com/3etdDPAHV4 — TSN (@TSN_Sports) 11 февруари 2019 г.

Георгиев, който днес празнува 23-ия си рожден ден, беше избран за играч на мача. Той стана едва шестият новак в НХЛ от сезон 1955/56 насам, който спасява 55 или повече изстрела към вратата си. Постижението му е второ в цялата история на Рейнджърс. Рекордът се държи от Майк Рихтер, който отрази 59 удара през 1991 година.

Роденият в Русе, но израснал в Русия Георгиев има общо 18 мача от старта на сезона, в 7 от които отборът му е излизал краен победител. Стражът е спасил 89,7% от ударите към вратата си.

Georgiev has the second-most saves in a regular season game in #NYR history (Richter has record with 59 on 1/31/91) pic.twitter.com/J942zgIvkW — New York Rangers (@NYRangers) 11 февруари 2019 г.

"Радвам се, разбира се. Доста интересен рожден ден. Преди мача се стремях да се концентрирам и да не обръщам много внимание на поздравленията", коментира след двубоя Георгиев.

How does birthday boy Alexandar Georgiev get ready to take the ice?

Find out in this episode of #NYR 'My Locker' presented by @SAPSports pic.twitter.com/eVoIs8MKRQ — New York Rangers (@NYRangers) 10 февруари 2019 г.

След днешната победа в "Медисън Скуеър Гардън" Ню Йорк Рейнджърс е с актив от 56 точки и заема 12-о място в Източната конференция на НХЛ.