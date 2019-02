"Червените" с интерес към голаджия на Легия (Варшава)

ЦСКА-София е проявил интерес към испанския голаджия на Легия (Варшава) Карлитос (28 г.). Високият 176 см нападател не попада в плановете на треньора Рикардо Са Пинто и не влезе в групата за вчерашния мач с Висла (Плоцк). Полските медии твърдят, че американският Ню Йорк Сити е птравил оферта за него в размер на 2,5 млн. евро, макар публикациите да не са потвърдени от Легия.

Според източници от Полша през зимата ЦСКА-София също е разпитвал за Карлитос, който е голмайстор на Екстракласата за сезон 2017/18. Испанецът впечатлява с 24 гола и 10 асистенции за Висла (Краков), а през лятото е продаден за 800 000 евро на Легия.

Carlos Lopez did not play with Legia Warszawa: He's coming to New York City FC? https://t.co/i4ga2SQO4c