НБА Филаделфия смачка Лейкърс (видео) 11 февруари 2019 | 01:06 - Обновена 0 0 0 0 2

The @sixers protect their home court, improve to 23-6 at the Wells Fargo Center. #HereTheyCome: 143#LakeShow: 120



Joel Embiid: 37 PTS - 14 REB. Tobias Harris: 22 PTS.

Kyle Kuzma: 39 PTS. pic.twitter.com/5cBs45Ji8f — NBA (@NBA) February 10, 2019

Джоел Ембийд бе основна движеща сила за Фили и завърши с 37 точки и 14 борби за 32 минути игра. Камерунският център имаше 25 точки още на почивката, а в крайан сметка пропусна само четири стрелби от игра и една от наказателната линия (10/13 за 2 точки, 2/3 за 3 точки и 11/12 НУ), като получи сериозна помощ от новото попълнение Тобайъс Харис (22 точки), както и от Джей Джей Редик (21 точки и 5 асистенции). Джими Бътлър вкара 15 точки, а Бен Симънс пропусна цели десет шута от игра, включително един от тройката, за да завърши с 8 точки, 7 асистенции и 3 борби. Ти Джей МакКонъл с 13 точки и Бобан Марянович с 10 се включиха добре от пейката.

#JoelEmbiid powers @sixers to home win with 37 PTS & 14 REB! #HereTheyCome pic.twitter.com/n3wLGMNX6q — NBA (@NBA) February 10, 2019

Кайл Кузма вкара общо 39 точки, като 23 от тях бяха още в първата четвърт и завърши като най-резултатен в целия двубой. Той остана на две точки от върховото си постижение като професионалист - 41 точки, които постигна в началото на новата година.

LeBron didn’t feel like hanging around for the final seconds of the Lakers 143-120 loss to the 76ers.



(Via @Dcorrigan50) pic.twitter.com/xtrcJhBrv9 — Ballislife.com (@Ballislife) February 10, 2019

Джавейл МакГий добави 21 точки при загуба №28 на “езерняците”, докато Брендън Инграм завърши с 19 точки. ЛеБрон Джеймс остана на една асистенция от “трипъл-дабъл” с 18 точки, 10 борби и 9 завършващи подавания. Филаделфия взе тридесет и петата си победа за сезона, след като смачка Лос Анджелис Лейкърс като домакин. Сиксърс допуснаха 40 точки още в първата четвърт, но след това показаха съвсем различно лице и стигнаха до категоричен успех със 143:120.Джоел Ембийд бе основна движеща сила за Фили и завърши с 37 точки и 14 борби за 32 минути игра. Камерунският център имаше 25 точки още на почивката, а в крайан сметка пропусна само четири стрелби от игра и една от наказателната линия (10/13 за 2 точки, 2/3 за 3 точки и 11/12 НУ), като получи сериозна помощ от новото попълнение Тобайъс Харис (22 точки), както и от Джей Джей Редик (21 точки и 5 асистенции). Джими Бътлър вкара 15 точки, а Бен Симънс пропусна цели десет шута от игра, включително един от тройката, за да завърши с 8 точки, 7 асистенции и 3 борби. Ти Джей МакКонъл с 13 точки и Бобан Марянович с 10 се включиха добре от пейката.Кайл Кузма вкара общо 39 точки, като 23 от тях бяха още в първата четвърт и завърши като най-резултатен в целия двубой. Той остана на две точки от върховото си постижение като професионалист - 41 точки, които постигна в началото на новата година.Джавейл МакГий добави 21 точки при загуба №28 на “езерняците”, докато Брендън Инграм завърши с 19 точки. ЛеБрон Джеймс остана на една асистенция от “трипъл-дабъл” с 18 точки, 10 борби и 9 завършващи подавания. 0 0 0 0 2 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1471 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1