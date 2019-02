НБА Дончич изведе Далас до обрат и победа (видео) 11 февруари 2019 | 00:47 - Обновена 0 0 0 0 2

FINAL SCORE THREAD @dallasmavs overcome 15 point fourth quarter deficit, get past @trailblazers 102-101 behind 28 PTS, 9 REB & 6 AST from Luka Doncic. pic.twitter.com/DN0G13Yyns — NBA (@NBA) February 10, 2019

Словенският тийнейджър завърши с 28 точки, от които 13 през последната част, както и 9 борби и 6 асистенции, а статистиката му бе допълнена от 1 чадър и 3 грешки при стрелба 5/10 за 2 точки, 4/10 за 3 точки и 6/8 от наказателната линия. Дончич отбелязва 25 или повече точки в един мач за петнадесети път в новобранския си сезон.

Luka Doncic...for the @dallasmavs lead! #NBARooks pic.twitter.com/dT6M2O7ZIr — NBA (@NBA) February 10, 2019

Далас имаше преднина от точка след първата част при 25:24, но Блейзърс взеха контрол над мача и поведоха с 13 точки още преди почивката. Мавс стопиха дистанцията наполовина, но на полувремето отново изоставаха с двуцифрена разлика - 47:57. След подновяването на играта домакините стопиха целия си пасив и изравниха при 67:67, но Блейзърс пак се откъснаха напред за 78:92 преди финалните 12 минути. Рано през последната четвърт дойде и най-голямата разлика в полза на отбора от Орегон - 81:96. Дончич и съотборниците му обаче се съвзеха и намериха начин да стигнат до тотален обрат, като в рамките на финалната четвърт допуснаха само 9 точки в коша си и триумфираха със 102:101.



Пристигналият наскоро от Ню Йорк Тим Хардауей-младши приключи с 24 точки за Маверикс, Дуайт Пауъл вкара 13, а Дориан Фини-Смит добави 11 точки.

#DamianLillard heats up for @trailblazers with 21 third quarter points...including 16 straight! #RipCity pic.twitter.com/6lNM7Cm8gY — NBA (@NBA) February 10, 2019

Деймиън Лилърд с 30 точки бе най-резултатен за загубилия отбор, Звездата на гостите се разигра през третата четвърт, в която вкара общо 21 точки, а 16 от тях бяха поредни. Юсуф Нуркич финишира с "дабъл-дабъл" от 18 точки и 10 борби, но напусна за шест лични нарушения, а Си Джей МакКълъм се отличи с 14 точки и 5 асистенции.

