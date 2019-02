Снукър Тръмп изживява най-силната си година, покори трета снукър арена! 11 февруари 2019 | 00:32 - Обновена 0 0 0 1 1 Джъд Тръпм продължава да печели големите турнири по снукър през 2019 година, след като добави към "Мастърс" титлата си и тази от Световната Гран при, където участие взеха само играчите от топ 32 на едногодишната ранглиста. Асото в колодата пречупи във финала Алистър Картър с 10:6 и за първи път в кариерата си вдигна трета купа над главата си в рамките на един сезон. @judd147t is the @Coral World Grand Prix champion!



