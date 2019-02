Пьонтек: Робокоп? Предпочитам да ми казват Пистолеро

Кшищоф Пьонтек продължава да впечатлява! Полската голова машина отбеляза четвъртия си гол в три мача за Милан като титуляр, като последното попадение бе в мрежата на Каляри. Нападателят се разписа при победата на „росонерите“ с 3:0 над тима от Сардиния, за който Кирил Десподов дебютира на „Джузепе Меаца“.

Piatek: "I'm happy about the goal. We have to be concentrated on doing well. I feel geat here at Milan. The fans want me to do well and I want to score every game. pic.twitter.com/gMqhHJ2ZjN