Студеното време доведе до анулирането на спринтовете от Световната купа по биатлон

Изключително студеното време доведе до анулирането на днешните спринтове за мъже и жени от Световната купа по биатлон в Канмор (Канада), съобщиха от Международната федерация по биатлон.

"Журито на състезанието реши, че спринтовете при мъжете и жените няма да се проведат днес", се казва в изявление на централата в Туитър.

Съгласно правилата на ИБУ журито трябва да реши дали даден старт да се състои, когато температурата е под минус 15 градуса по Целзий. При минус 20 градуса състезания не се провеждат.

Announcement:



The jury has come to the decision that the men’s and the women’s sprint will NOT be taking place today. #CAN19