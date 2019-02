Маурицио Сари: Не видях Гуардиола и затова не му подадох ръка (видео)

Мениджърът на Челси Маурицио Сари твърди, че не е видял колегата си от Манчестър Сити Джосеп Гуардиола на път за съблекалнята и затова не му подал ръка след дербито на кръга във Висшата лига. Челси претърпя унизителна загуба с 0:6, а след мача Сари побърза да се прибере в тунела и не прие протегнатата от Гуардиола ръка.

