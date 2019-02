Симона Халеп победи Каролина Плишкова, равенство между Чехия и Румъния за "Фед къп"

Защитаващият титлата си отбор на Чехия и Румъния си размениха по още една победа във втория ден на двубоя от първия кръг на Световната група на "Фед къп" неофициално световно отборно първенство по тенис за жени. Резултатът е 2:2 победи, а срещата на двойки, която ще определи победителя, е по-късно днес.

В първия сингъл за деня между две бивши номер 1 в световната ранглиста румънката Симона Халеп победи в оспорван двубой Каролина Плишкова с 6:4, 5:7, 6:4 за 2:37 часа. След това Катерина Синякова изравни резултата за домакините след успех над Михаела Бузарнеску с 6:4, 6:2 за 86 минути. В срещата на двойки в момента играят Катерина Синякова/Барбора Крейчикова и Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску.

