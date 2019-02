Милан се разправи с Каляри в дебюта на Кирил Десподов

Милан надигра категорично Каляри с 3:0 в среща от 23-ия кръг на Серия "А", а срещата ще бъде запомнена с дебюта на българския национал Кирил Десподов. Крилото се появи в игра в 75-ата минута, като зае мястото на Артур Йоница. Десподов стана седмият българин, записал минути в елита на Калчото след Ники Илиев, Христо Стоичков, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев и Андрей Гълъбинов. В минутите, в които бившият футболист на ЦСКА-София бе на терена, Каляри не допусна попадение и дори опитваше да отбележи почетен гол.

"Росонерите" поведоха в резултата след нелеп автогол на Лука Чепители в 13-ата минута, а в 22-ата Лукас Пакета удвои с дебютен гол. Бразилецът посвети попадението си на загиналите юноши на Фламенго, които изгубиха живота си при пожар на клубната база. Поради тази причина футболистите на Милан играха с черни ленти не ръката си. В 63-ата минута Кшищоф Пьонтек вкара за пореден път с "червено-черната" фланелка.

Преди изиграването на този мач Милан се бе свлякъл до седмото място след победите на Лацио, Рома и Аталанта, но отново зае позицията си в Топ 4, като изостава на 4 точки от градския съперник Интер. Срещата бе по-специална и за 20- годишния Джиджо Донарума, който записва мач номер 150 в своята кариера с фланелката на "росонерите".

В 8-ата минута Милан първи застраши вратата на противника. Силен удар на Хакан Чалханоолу бе избит с една ръка от Алесио Краньо в ъглов удар. Пет минути по-късно "росонерите" откриха с резултата с голяма доза късмет. Чалханоолу намери Сусо в наказателното поле, а испанецът пое и шутира към вратата. Алесио Краньо успя да се намеси, но изби топката право в тялото на своя съотборник Лука Чепители и топката се оплете в мрежата.

В 22-ата минута Милан удвои преднината си с дебютен гол на Лукас Пакета. Бразилецът изскочи от втора позиция при центриране на Давиде Калабрия в наказателното поле и успя да се разпиша. Две минути по-късно Кшищоф Пьонтек пропусна възможност да направи резултата класически. В 26-ата минута Джиджо Донарума изби с една ръка удар с глава на Жоао Педро. До края на първото полувреме Милан игра по-добре от своя опонент, но не успя да отбележи трети гол.

В 60-ата минута се стигна до фрапантен пропуск за отбора на Каляри. Удар на Леонардо Паволети бе избит от Донарума, а Жоао Педро, останал пред опразнената врата, стреля, но нацели горната греда. Три минути по-късно Кшищоф Пьонтек отново вкара с "червено-черната" фланелка. До попадението се стигна след удар на Чалханоолу, който Алесио Краньо успя да парира. Топката попадна в поляка, който някак успя да промуши кълбото през няколко защитници, за да може то да се оплете в мрежата за трети път.

В 70-ата минута Хакан Чалханоолу не успя да преодолее Краньо с удар от около 5-6 метра фронтално срещу вратата. Четири минути по-късно Патрик Кутроне застраши вратата с удар от неудобна позиция, който излезе в аут. В 75-ата минута Кирил Десподов направи своя дебют за Каляри, заменяйки Артур Йоница. Малко по-късно Сусо пропусна добра възможност да направи резултата 4:0.

МИЛАН – КАЛЯРИ 3:0

1:0 Лука Чепители (13 аг)



2:0 Лукас Пакета (22)



3:0 Кшищоф Пьонтек (63)



МИЛАН: Джанлуиджи Донарума, Давиде Калабрия, Матео Мусакио, Алесио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кесие, Тиемуе Бакайоко, Лукас Пакета, Сусо, Кшищоф Пьонтек, Хакан Чалханоолу

КАЛЯРИ: Алесио Краньо, Дарио Сърна, Лука Чепители, Фабио Пизаканте, Лука Пелегрини, Паоло Фараго, Симоне Падоин, Артур Йоница, Николо Барела, Жоао Педро, Леонардо Паволети.