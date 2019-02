Солскяер: Срещу ПСЖ се нуждаем от велика нощ в Шампионската лига

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че неговият клуб ще може да се противопостави на Пари Сен Жермен в 1/8-финалите на Шампионската лига.

Двата отбора бяха изтеглени един срещу друг, по времето когато начело на “червените дяволи” все още бе Жозе Моуриньо, но само няколко дни по-късно португалецът бе уволнен. От онзи момент под ръководството на норвежеца 20-кратният шампион на Англия постигна 10 победи в 11 мача.

Междувременно френският тим е налегнат от сериозни кадрови проблеми, чието решение трябва да бъде намерено от Томас Тухел до вторник, когато двата отбора се изправят един срещу друг на “Олд Трафорд” от 22:00. Звездата на отбора Неймар е аут до края на сезона, Тома Муние и Едисон Кавани пък получиха травми в последната среща на тима, а Адриен Рабио е отстранен от ръководството на тима, след като отказа да подпише нов договор.

Ole Gunnar Solskjær believes his side can "rediscover the Manchester United way" against Paris on Tuesday.