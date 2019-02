Даниил Медведев е шампионът в София за 2019-а!

Световният номер 16 Даниил Медведев оправда статута си на фаворит и спечели титлата на тенис турнира от сериите АТР 250 в София, след като надви на финала Мартон Фучович с 6:4, 6:3 за само 83 минути игра.

Delight for Daniil @DaniilMedwed defeats Marton Fucsovics 6-4 6-3 to win the 2019 @sofiaopentennis title



@TennisTV pic.twitter.com/P8KApLW61m