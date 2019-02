Факел приземи Зенит в Казан и нанесе първа загуба на шампионите в Русия

View this post on Instagram

Главная сенсация тура в Казани @fakelvolley делает камбэк с 0-2 и обыгрывает лидера чемпионата 3-2 (16:25, 22:25, 25:20, 25:21, 16:14) #ЗенитКазаньФакел

