Ювентус дръпна на Наполи с 11 точки с класика над Сасуоло

Ювентус отново дръпна с 11 точки пред втория Наполи, налагайки се с 3:0 над Сасуоло. Голяма звезда на "Старата госпожа" Кристиано Роналдо вкара дежурния си гол, който е под номер 18 за него през тази кампания в Серия "А". Сами Кедира изведе "бианконерите" напред в резултата в 23-ата минута. В 70-ата Роналдо удвои, а в 86-ата Емре Джан вкара трети гол с първото си докосване. Двубоят противопоставя 11-ия срещу лидера във временното класиране.

Италианският шампион не се намираше в най-добрата си форма преди този мач, а причина за това са и контузиите на основни защитници като Леонардо Бонучи, Джорджо Киелини и Андреа Бардзали. В последните си два мача Юве допусна поражение и равенство. "Бианконерите" отпаднаха от Купата на Италия след загуба с 0:3 от Аталанта, а дни по-късно допуснаха нови три гола при равенството 3:3 с Парма.

Във втората минута на срещата Сасуоло застраши вратата на Шчесни с удар на Стефано Сенси, който премина покрай левия страничен стълб. Минута по-късно Даниеле Ругани направи ужасна грешка, при която Филип Джуричич излезе очи в очи с Шчесни. Стражът излезе и успя да избие топката от краката на нападателя, който падна в наказателното поле. Главният съдия използва системата ВАР, след която потвърди, че полският страж играе първо с топката.

В 15-ата минута Шчесни успя да избие в ъглов удар много силен удар на Мануел Локатели. В 23-ата минута Ювентус поведе в резултата с гол на Сами Кедира. Стражът Консили направи сериозна грешка, пращайки топката на гърдите на Кристиано Роналдо. Португалецът овладя и стреля силно, при което вратарят някак успя да блокира, но кълбото попадна в краката на Кедира, който вкара в опразнената врата.

В добавеното време на първата част Юве можеше да удвои преднината си, но първо удар на Федерико Бернардески бе париран от Консили, а след това Кедира не успя да насочи топката във вратата от няколко метра.

В 48-ата минута Даниеле Ругани направи нов сериозен пропуск за Юве. Защитникът не успя да намери очертанията на вратата с удар с глава от няколко метра след центрира на Де Шилио. Четири минути по-късно Кристиано Роналдо отбеляза гол, но той бе отменен заради положение на засада. В 55-ата минута Сасуоло имаше златна възможност пред себе си. Шчесни излезе доста неубедително и не успя да избие топката, а Берарди стреля в аут в опита си да порази опразнената врата. В 66-ата минута силен шут на Де Шилио от границата на наказателното поле премина покрай страничната греда.

