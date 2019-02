Франция е на полуфинал за "Фед Къп"

Франция се класира за полуфиналите на Световната група на "Фед Къп" неофициално световно отборно първенство по тенис за жени. Каролин Гарсия донесе успеха на французойките срещу Белгия след победа в третия мач срещу Елизе Мертенс с 6:2, 6:3 за час и 17 минути игра.

