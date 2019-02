И Адесаня, и Силва взимат бонуси след UFC 234

Днес се проведе събитието UFC 234 в Мелбърн. Битките вече са в историята и преди малко президента на UFC Дейна Уайт обяви кои са бойците, които ще си тръгнат с бонус. Израил Адесаня и Андерсон Силва проведоха три рундова битка, в която Адесаня успя да победи с решение и от UFC избраха битката им за битка на вечерта и двамата си тръгват с бонус от $50 000. Монтана де ла Роса и Девонте Смит също печелят по $50 000 за представяне на вечерта:

Devonte Smith knocked Dong Hyun Ma on in the first round.



It was a clean 1-2 combo that started the beginning of the end before closing the show with hammer fists on the ground. #UFC234 pic.twitter.com/JtwkJkiat0