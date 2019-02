Беларус е на полуфиналите във "Фед Къп"

Беларус взе непреодолим аванс от 3:0 победи срещу домакина Германия и си осигури класиране на полуфиналите в Световната група на "Фед Къп", неофициално световно отборно първенство по тенис за жени. Арина Сабаленка гарантира крайния успех след категоричното 6:1, 6:1 над Лаура Зигемунд в Брауншвайг.

