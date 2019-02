Клипърс се справи със Селтикс в Бостън

Бостън загуби със 112:123 у дома от Лос Анджелис Клипърс в друга среща от НБА. Клипърс имаше пасив от 28 точки и също постигна знаменит обрат след силни изяви в края на срещата. Монрецъл Харел се отличи с 21 точки за успеха на гостите, а неговият съотборник Данило Галинари добави още 19 точки и 10 борби.

