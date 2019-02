Адесаня покори Андерсон Силва и предизвика Гестелъм

Израел Адесаня записа най-ценната победа в своята кариера. Той се справи с Андерсон Силва – Паяка в тактическа битка на голямата галавечер UFC 234 в Мелбърн. Нигериецът с новозеландски паспорт демонстрира своята класа, скорост и забележителна техника срещу 43-годишния ветеран.

