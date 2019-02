Вижте какво хвърлиха по Куртоа привърженици на Атлетико

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа не се зарадва на топло посрещане от феновете на Атлетико Мадрид по време на вчерашното дерби на “ Wanda Metropolitano ”. Кралският клуб спечели с 3:1, а белгийският национал през цялото време беше освиркван от феновете на бившия си тим.По трибуните имаше плакати с обиди по адрес на стража, а в началото на мача част от запалянковците зад вратата, пазена от Куртоа, хвърлиха по него десетки плюшени плъхове.

Привържениците на Атлетико се настроиха срещу вратаря не заради решението му да премине в Реал Мадрид, а заради негово изказване за Диего Симеоне. В свое интервю в края на миналата година Куртоа заяви, че Чоло обича да прави популистки коментари и напада Реал, за да се хареса на феновете на Атлети.

В часовете преди мача запалянковци на “дюшекчиите” надраскаха плочата с името на Куртоа пред стадиона и я покриха с плюшените плъхове и рекламни листовки за публични домове. След построяването на “Wanda Metropolitano” такива плочи имат всички футболисти с над 100 мача за Атлетико. Тази на Куртоа обаче не за първи път е осквернена.

Atletico Madrid fans were throwing toy rats at Real keeper Thibaut Courtois today during the Madrid derby pic.twitter.com/7xvKEJfhVI