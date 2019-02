Робърт Уитъкър влезе в болница, пропадна мача за титлата срещу Гестелъм

Часове преди битката за титлата на UFC в средна категория шампионът Робърт Уитъкър (Авл) се оттегли от мача срещу Келвин Гестелъм. 5-рундовата битка трябваше да е основният двубой на голямата галавечер в Мелбърн (Авл). Австралийската суперзвезда е получил болки в деня на мача. Той нямаше никакви проблеми на кантара в петък.

According to source very close to Robert Whittaker here’s what happened: He started getting abdominal cramps and bloating late last night. Then vomiting started at about 10pm. He was taken to hospital at about 2am and has had a series of tests and scans and is now in surgery.