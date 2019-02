Ливърпул отговори на скептиците и си върна първото място, макар че пропусна да постигне разгром (видео)

В 10-ата минута Салах проби добре по десния фланг и шутира от границата на наказателното поле, но ударът му не бе точен. Малко след това Мане намери Фирмино зад отбраната, но ъгълът за бразилеца бе малък и Боруц блокира изстрела му.

В 24-ата минута Садио Мане засече с глава поредното центриране на Милнър отдясно, с което даде преднина на Ливърпул. Останаха съмнения обаче, че сенегалецът бе в положение на засада при центрирането към него.

Sadio Mane has scored in 4 consecutive PL games – the 1st time he has achieved this within the same season pic.twitter.com/1texZJEgH2