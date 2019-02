Гуардиола: Агуеро е футболист за големите мачове

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, поздрави нападателя Серхио Агуеро за изявите му във важните моменти. Испанският специалист говори за гола на аржентинеца в 40-ата минута от дербито между Сити и Ливърпул през януари, спечелено от шампионите с 2:1.

