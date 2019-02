Италия Гатузо: Времето ще покаже дали сме придобили зрялост на терена 09 февруари 2019 | 15:45 - Обновена 0 0 0 0 0



"Трябва да играем по-добре технически, имаме нужната сила да играем по този начин. Ние сме амбицирани и трябва да мислим по-малко, за да приложим по-добре нашите стратегии. Играхме срещу силен отбор миналия мач. Нормално е да ни е трудно срещу Gattuso: "We have to play better technically, we have the strength to play in that manner. We are determined and we have to think less so as to implement our strategies better"#MilanCagliari — AC Milan (@acmilan) February 9, 2019 Когато има страст и амбиция, всичко е възможно. Аплодирам играчите ми за усилията им напоследък. Времето ще покаже дали наистина сме придобили зрялост на терена. Следващите ни 4 мача ще са трудни. Донарума? Мисля, че трябва да се концентрира върху представянето си и да продължи по същия път. Рейна е професионалист и е от голяма помощ за Джиджо. Целта ни е да навлезем в края на сезона с нещо важно, за което да се борим. Трябва да използваме енергията си мъдро и да правим по една стъпка. Конти? Той се възстановява и когато играе, се справя добре. Ако не играе, така съм решил - виждам друг, който ми вдъхва доверие. За нас той остава много важен играч и се надявам да му дам минути. Сапата? Нямам новини по ситуацията с договора му. Има преговори за подновяване, но не знам какво си е говорил Леонардо с агента му. Кристиан работи по завръщането си. Ще е на линия след 10-14 дни", коментира Гатузо на пресконференцията си преди утрешното домакинство на Gattuso: "When there is passion and determination anything is possible. I applaud my players for their effort lately. Time will tell if we have truly attained maturity on the pitch, our next 4 games are going to be tough"#MilanCagliari — AC Milan (@acmilan) February 9, 2019 Наставникът на Милан Дженаро Гатузо похвали играчите си за представянето им в последните мачове, като посочи и областта, в която тимът трябва да се подобри."Трябва да играем по-добре технически, имаме нужната сила да играем по този начин. Ние сме амбицирани и трябва да мислим по-малко, за да приложим по-добре нашите стратегии. Играхме срещу силен отбор миналия мач. Нормално е да ни е трудно срещу Рома , но бях впечатлен с представянето ни. Заплатата ми? Доволен съм от заплащането ми и благодаря на ръководството. Просто трябва да се фокусирам върху работата си с професионализъм, но това не е моментът да говорим за възнаграждението ми. Чалханоглу? Няма да говоря лоши неща за играчите ми. Той знае, че може много повече дори технически и работи в тази насока. Билия? Тренира с нас, въпреки че още не е напълно готов. Ще преценим състоянието му в подходящия момент.Когато има страст и амбиция, всичко е възможно. Аплодирам играчите ми за усилията им напоследък. Времето ще покаже дали наистина сме придобили зрялост на терена. Следващите ни 4 мача ще са трудни. Донарума? Мисля, че трябва да се концентрира върху представянето си и да продължи по същия път. Рейна е професионалист и е от голяма помощ за Джиджо. Целта ни е да навлезем в края на сезона с нещо важно, за което да се борим. Трябва да използваме енергията си мъдро и да правим по една стъпка. Конти? Той се възстановява и когато играе, се справя добре. Ако не играе, така съм решил - виждам друг, който ми вдъхва доверие. За нас той остава много важен играч и се надявам да му дам минути. Сапата? Нямам новини по ситуацията с договора му. Има преговори за подновяване, но не знам какво си е говорил Леонардо с агента му. Кристиан работи по завръщането си. Ще е на линия след 10-14 дни", коментира Гатузо на пресконференцията си преди утрешното домакинство на Каляри

