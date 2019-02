Сериозен удар по Лестър

Крилото на Лестър Марк Олбрайтън ще пропусне остатъка от сезона поради травма, заяви мениджърът Клод Пюел. Футболистът трябва да претърпи операция, след като се контузи на тренировка преди загубата от Манчестър Юнайтед с 0:1 през миналия уикенд.

"Това е сериозно нараняване. Мисля, че той няма да бъде на разположение до края на сезона. Марк ни даде дух, с неговата упорита работа на терена за отбора и разбира се, сега ще трябва да намерим друг баланс за отбора. Това ще е лошо за него, за нас, но това ще бъде шанс за други играчи да покажат качествата си", заяви Клоп Пюел.

Marc Albrighton won't play again for Leicester this season https://t.co/l6maysjQ2f pic.twitter.com/hzSwn1CgoP