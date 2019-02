Фабрегас: Азар обича Реал Мадрид, но ще остане в Челси

Бившият съотборник на Еден Азар в Челси - Сеск Фабрегас говори за бъдещето на белгиеца пред испанското радио “Кадена Сер”. Според испанският полузащитник Азар винаги е говорил със суперлативи за Реал Мадрид, но въпреки всичко е много лоялен човек и според него въпреки всичко ще остане при лондончани, защото самият той му е споделил, че никога няма да поиска трансфер и да се конфронтира с клуба.

Cesc Fabregas has made a huge claim about former teammate Eden Hazard's Chelsea future.https://t.co/zTIKekPKHB pic.twitter.com/3ZtLz7j30g