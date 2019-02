Англия Кени Далглиш: Трябва да дадат Оскар на Клоп 09 февруари 2019 | 11:44 - Обновена 0 0 0 1 3



Попитан от английския “Телеграф” дали мисли, че настоящите шампиони на Англия използват PR трикове, за да пречат на Ливърпул в надпреварата помежду им, Далглиш отговаря: “Не знам за това. Видях един вчера. Беше момче от Ман Сити за това колко силни били. Е, това не е състезание по вдигане на тежести, нали така? Пеп заяви, че би искал да е на наше място и казвате, че няма психология в това? Не ги слушайте. Те не са в нашата позиция, ние сме си на нашата позиция. Съдбата ни е в наши ръце. Към края на сезона идват обичайните неща като психологическата война. Ако подкрепяш даден отбор, виждаш го по един начин, а противникът се опитва да пречи. Могат да опитват, каквато си психология искат. В крайна сметка само това, което се случва на терена, ще е от значение. Ние сме, където сме, заради това, което постигнахме заедно на терена и стадиона. Тази година направихме повечето неща по правилния начин и ако продължим с това, ще бъдем много щастливи”. Liverpool manager Jurgen Klopp has no problem with nerves – our destiny lies in club's own hands, says Sir Kenny Dalglish. @_ChrisBascombe reports - https://t.co/lvKThYG19x — Telegraph Football (@TeleFootball) February 8, 2019 Феновете на Сити пяха “Юрген се пропуква” след победата им срещу If Jurgen Klopp is nervous, he's doing an amazing job hiding it, says Kenny Dalglish pic.twitter.com/p5LkrXNOxI — Goal (@goal) February 9, 2019 С девет титли на Англия като играч и мениджър мъдростта на Далглиш може да е безценна, ако Клоп се допита до него. Въпреки това директорът в клуба не очаква обаждания от германеца. “Мисля, че е добре образован. Не смятам, че се нуждае от някой, който да му каже за очакванията на Ливърпул, защото сигурно те са същите като собствените му. Ако някой те попита нещо, докато си пиеш чая с него, ще му отговориш. Аз обаче съм динозавър. Той няма да дойде и да ме попита. И без това не мисля, че ще съм във форма да играя”, завършва той.

