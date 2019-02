Емери: Не сме фаворити за топ 4, но шанс има

Мениджърът на Арсенал Унай Емери заяви, че неговият отбор не е фаворит за място в топ 4 на Висшата лига, след като за момента заема шестото място. Миналият кръг "топчиите" загубиха в гостуването си на Манчестър Сити и по този начин изостанаха на три точки от Челси, които към момента заемат заветното четвърто място. Емери все пак поясни, че шансовете остават и това е целта на неговия тим до края на сезона. Арсенал няма победа в гостуванията си от ноември. Тимът на Емери гостува днес от 17 часа на последния в класирането Хъдърсфийлд.

"There are teams better than us. Are we outsiders now for a top 4 finish? Yes, we are sixth. That’s the reality. We still have to believe we can finish in the top 4 even while knowing it will be difficult for us."



