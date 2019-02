Лидерът в Евролигата се върна към победите

Фенербахче се върна на победния път в Евролигата след загубата от Байерн (Мюнхен) в миналия кръг. Лидерът в класирането разгроми гостуващия Панатинайкос с 85:66 и записа 19-и успех за сезона в турнира.

Николо Мели завърши с 14 точки и 7 борби за Фенербахче, а по 12 добавиха Ерик Грийн, Луиджи Датоме и Марко Гудурич. Шон Килпатрик беше най-резултатен за Панатинайкос с 19 точки, а ДеШоун Томас остана с 13. След две седмици предстои турско дерби между "фенерите" и Дарушафака, а ПАО посреща руския Химки.

