ЦСКА (Москва) надви шампиона в Евролигата

Домакините отстъпваха с 34:40 на почивката, но направиха обрат след силна третата четвърт и удържва преднината си в последните 10 минути. Така двата тима се изравниха на второто място в класирането с по 17 победи и 5 загуби. За победителите се отличи Нандо Де Коло с 21 точки, Кори Хигинс добави 15, а Даниел Хакет отбеляза 14 точки. Антъни Рандолф беше най-резултатен за Реал Мадрид с 20 точки, а Густаво Айон записа 11 точки и 6 борби. In a hard-fought battle between true EuroLeague powerhouses, @cskabasket records its fourth consecutive win!



Highlights... pic.twitter.com/R6n0iT9PsC — EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2019 Армани Милано (Италия) победи Дарушафака (Турция) с 90:78 в друга среща от турнира. Миндаугас Кузминскас се отличи с 19 точки и 8 борби за победителите, Майк Джеймс добави 18, а Къртис Джерълс приключи с 16 точки. Тони Дъглас беше най-резултатен за Дарушафака с 21 точки. .@OlimpiaMI1936 grabs its third consecutive win and improves to 11-11!



Highlights... pic.twitter.com/nmi1G4tRBS — EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2019 Баскония (Испания) победи гостуващия Байерн Мюнхен (Германия) със 76:68 и записа 11 успех за сезона. Мат Джанинг отбеляза 13 точки за испанците, а Джелън Джоунс добави 12. Дерик Уилямс беше най-резултатен за Байерн Мюнхен с 18 точки. A VITAL win in the @Baskonia Playoffs push!



Highlights... pic.twitter.com/2G6Xa8KStC — EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2019 В класирането води Фенербахче с 19 победи и 3 загуби, пред ЦСКА (Москва) със 17-5, Реал Мадрид със 17-5, Анадолу Ефес с 14-8, Барселона с 13-9, Олимпиакос с 12-10 и други.



Срещи от 22-ия кръг на редовния сезон на Евролигата по баскетбол за мъже:



ЦСКА Москва (Русия) - Реал Мадрид (Испания) - 82:78 (22:20, 12:20, 30:21, 18:17)

Фенербахче (Турция) - Панатинайкос (Гърция) - 85:66 (24:18, 24:11, 15:17, 22:20)

Баскония (Испания) - Байерн Мюнхен (Германия) - 76:68 (19:16, 19:21, 21:16, 17:15)

