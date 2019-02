Тенис Бердих и Цонга достигнаха полуфинал в Монпелие 09 февруари 2019 | 09:25 0 0 0 0 0 Tomas #Berdych and Pierre-Hugues #Herbert meet for the second time this year, as they battle for a spot in the Montpellier final!



Preview >>> https://t.co/TtGq6TJ16N pic.twitter.com/Cip2YVmx5X — Live Tennis (@livetennis) February 9, 2019 В спор за място на финал чехът ще играе срещу представителя на домакините Пиер-Юг Ербер. Французинът елиминира третия поставен Денис Шаповалов (Канада) със 7:5, 7:6 (4) за 1:45 часа, след като взе два пъти подаването на съперника си. Жо-Вилфрид Цонга отстрани номер 6 Жереми Шарди след 6:7 (6), 7:6 (4), 6:4. Раду Албот (Молдова) ще бъде противник на 33-годишния французин на полуфиналите. Той се спечели над Маркос Багдатис (Кипър) с 6:2, 7:6 (2).

Jo-Wilfried #Tsonga takes on Moldova's Radu #Albot in the semi-finals of the Open Sud de France in Montpellier on Saturday.



Will home favourite, #Tsonga reach his first final of the season?



